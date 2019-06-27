Политика
ЕС продлил санкции против РоссииГазета.Ru 08:25
Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.
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с чего всё началось
«Это решение следует за информацией от канцлера Меркель и президента Макрона в Совете ЕС от 20–21 июня 2019 года относительно состояния выполнения минских соглашений, которое является ключевым пунктом для продления или снятия санкций»,— говорится в официальном сообщении организации.Коммерсантъ09:21
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Экономика
Emirates NBD получил одобрение сделки по Denizbank у ЦБ ОАЭ
Как сообщалось ранее, Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank.
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
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Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
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Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
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Общество
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Обновлено в 04:12
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Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
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Футбол
«Рома» интересуется Марком Бартра
Обновлено в 10:12
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Культура
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Пентагоне назвали варианты защиты от российских ракет
США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений и систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил и.о. главы Пентагона Марк Эспер.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
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Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Футбол
Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководство красно-белых приняло поспешное решение уволить его в октябре 2018 года.
Обновлено в 09:15
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
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В столице Туниса прогремели два взрыва
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Шоу-бизнес
В Казани юная пациентка хосписа умерла после встречи с Алсу
В хосписе в Казани умерла 14-летняя пациентка. Это произошло через две недели после ее встречи со знаменитой певицей Алсу.
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Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Экономика
«Россети» выплатят дивиденды в размере 5 млрд рублей
В Москве 27 июня прошло годовое Общее собрание акционеров компании «Россети», где было решено выплатить акционерам свыше 5 миллиардов рублей дивидендов за I квартал текущего года.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Еще 14 детских садов построят в Вологодской области в следующем году
В регионе в 2020 году дополнительно построят 14 дошкольных учреждений. Об этом в ходе отчета перед депутатами ЗСО заявил Олег Кувшинников.
Обновлено в 04:22
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42