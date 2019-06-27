ЕС продлил санкции против РоссииГазета.Ru 08:25

с чего всё началось

Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.

Экономика Emirates NBD получил одобрение сделки по Denizbank у ЦБ ОАЭ Как сообщалось ранее, Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Зеленский потребовал объяснений от Климкина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Общество Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Культура Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Армия и оружие В Пентагоне назвали варианты защиты от российских ракет США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений и систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил и.о. главы Пентагона Марк Эспер.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Происшествия Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.

Футбол Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководство красно-белых приняло поспешное решение уволить его в октябре 2018 года.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Шоу-бизнес В Казани юная пациентка хосписа умерла после встречи с Алсу В хосписе в Казани умерла 14-летняя пациентка. Это произошло через две недели после ее встречи со знаменитой певицей Алсу.

Интернет Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.

Экономика «Россети» выплатят дивиденды в размере 5 млрд рублей В Москве 27 июня прошло годовое Общее собрание акционеров компании «Россети», где было решено выплатить акционерам свыше 5 миллиардов рублей дивидендов за I квартал текущего года.

Здоровье Еще 14 детских садов построят в Вологодской области в следующем году В регионе в 2020 году дополнительно построят 14 дошкольных учреждений. Об этом в ходе отчета перед депутатами ЗСО заявил Олег Кувшинников.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.