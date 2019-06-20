Политика

ЕС продлил экономические санкции против России на полгодаВедомости 16:02

Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн. По его словам, лидеры стран – членов ЕС приняли это решение единогласно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости14:40

Евросоюз продлит на полгода экономические санкции против России

Дождь15:09

Лидеры стран ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против РФ

ТАСС15:09

Евросоюз продлил санкции против России

Lenta.ru15:01

ЕС продлит экономические санкции против России

Газета.Ru15:01

Антироссийские санкции Евросоюза продлены до января 2020 года

Вечерний курьер08:59

Сегодня Европейский совет продлил санкции в отношении России до 23 июня 2020 года

Эхо Москвы11:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Путин отверг идею либерализации связанных с наркотиками статей УК

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" поделился своим мнением о вопросе либерализации уголовных статей, связанных с оборотом наркотиков.
Обновлено в 07:54
Гаджеты

Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i

Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Против протестующих у парламента в Тбилиси применили слезоточивый газ

Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Происшествия

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Гаджеты

Семидюймовый ноутбук One Mix 1S Yoga получит 8 ГБ ОЗУ

Устройству прочат семидюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Celeron 3965Y, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Финансы

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин ответил на вопрос о ядерной войне словами римского историка

Школьник заподозрил, что граждан готовят к войне. Путин решил ответить на вопрос подростка словами древнеримского историка Корнелия Иепота.
Обновлено в 08:58
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером

Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика

Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле

Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Кино

Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя

Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви

Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Экономика

Российские атомщики начали работы на месте АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Возведение хозяйственных и производственных построек начали российские атомщики на месте строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Футбол

«Матч ТВ»: Базелюк заключил контракт с «Мордовией» на один год

По информации «Матч ТВ», 26-летний нападающий заключил с саранским клубом контракт, рассчитанный на один год.
Обновлено в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное