ЕС продлил экономические санкции против России на полгодаВедомости 16:02

Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн. По его словам, лидеры стран – членов ЕС приняли это решение единогласно.

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

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