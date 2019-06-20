Политика

ЕС продлил антироссийские санкции на полгодаРЕН ТВ 14:41

Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода.
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Госдуме прокомментировали пролонгацию санкций ЕС против РФ: это тупик

Московский Комсомолец19:24

Евросоюз продлит экономические санкции против России до 2020г

Financial One09:59

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости14:40

Лидеры стран ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против РФ

ТАСС15:09

Совет ЕС продлил «крымский» пакет санкций

Российская газета10:21

В Госдуме осудили решение ЕС продлить экономические санкции против России

Life.ru17:17

Сегодня Европейский совет продлил санкции в отношении России до 23 июня 2020 года

Эхо Москвы11:14
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Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено в 18:26
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Общество

СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Гаджеты

Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух

Microsoft отказалась от разработки дешёвой версии консоли Xbox следующего поколения и выпустит только более мощный вариант.
Обновлено в 16:41
Общество

В «Сибавтобане» введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено в 11:39
Космос

В Кировской области заметили серебристые облака

Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Космос

Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу

Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь.
Обновлено в 10:40
Транспорт

Почему сельские маршрутчики стали головной болью для мэрии Воронежа

Оказалось, что правы и сельские перевозчики, и мэрия.
Обновлено в 15:01
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Выпрямление характера. Любовь к себе — это скелет человека

Есть такое выражение: «Человек уходит из жизни».
Обновлено в 17:20
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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Малышева два часа гуляла по улицам босиком

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
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Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Политика

Лондон временно прекратит поставки вооружений Эр-Рияду

Великобритания прекратит поставки вооружений Эр-Рияду на тот отрезок времени, пока будет осуществляться изучение принятого в четверг постановления апелляционного суда с требованием пересмотреть решение правительства Соединенного Королевства о продаже оружия Саудовской Аравии с учетом возможности его использования в йеменском конфликте.
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Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
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В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

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Футбол

Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро

Футболисты сборной Германии разгромили коллектив из Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 21 года.
Обновлено в 17:19
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В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
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