Политика

ЕС призвал к максимальной сдержанности в Азовском море
Телеканал 360°
16:29

Дипломатическая служба Евросоюза распространила заявление в связи с ситуацией в Азовском море, призвав стороны конфликта действовать максимально сдержанно. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360°16:29

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ЕС призвал к максимальной сдержанности в Азовском море

Телеканал 360°16:29

Евросоюз призвал Россию и Украину снизить напряжённость в Азовском море

Life.ru16:25

ЕС призвал Россию и Украину к сдержанности

News.ru15:53

Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море

ТАСС15:50

Евросоюз отреагировал на инцидент в Азовском море

Газета.Ru15:50

Евросоюз призвал к сдержанности в Азовском море

Известия15:48

В Европейской внешнеполитической службе призывают к сдержанности в Азовском море

Интерфакс - Россия15:37
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Политика

Задержанные корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Черном море за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи.
Обновлено в 20:28
Политика

В США стреляли резиновыми пулями по мигрантам на границе с Мексикой

Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой.
Обновлено в 20:07
Политика

СНБО Украины рассмотрит возможность введения военного положения

Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления о режиме военного положения.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 20:31
Политика

МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией

Обновлено в 20:31
Политика

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел неподалеку посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт в соответствии с графиком.
Обновлено в 20:43
Политика

Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено в 20:38
Политика

Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.
Обновлено в 18:17
Политика

Абэ окончательно запутал японцев по «курильскому вопросу»

Незадолго до очередной, уже 23-й, встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре одна из центральных японских газет «Майнити симбун» сообщила о том, что Токио хотел бы начать переговоры с обсуждения условий заключения мирного договора между двумя странами, содержащихся в Советско-японской совместной декларации 1956 года.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Политика

Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 18:11
Политика

В Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов расценил незаконное пересечение госграницы РФ тремя украинскими военными кораблями, как спланированную провокацию.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Ударная группировка американских ВМС вошла в Средиземное море

Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря.
Обновлено в 20:09
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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Федерика Могерини
Итальянский политик
Итальянский политик, министр иностранных дел в правительстве Ренци, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера.
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