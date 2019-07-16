Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над ДонбассомLenta.ru 11:09

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
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с чего всё началось
"В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединённой следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырёх человек", - сказано
 в заявлении.
Царьград12:12

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ЕС в пятую годовщину крушения MH17 потребовал от России взять на себя «ответственность» за трагедию

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
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Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

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Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории

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Обновлено в 19:39
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
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Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика

Лавров рассказал, кто раскручивает миф о «китайской угрозе» для России

Китай не представляет угрозы для России, а этот миф раскручивают те, кто беспокоится из-за развития связей между РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:18
Здоровье

Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан

В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.
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«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку

«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
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Экономика

Прибыль Goldman Sachs снизилась из-за ослабления торгового бизнеса

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций американского инвестбанка, снизилась до $2,20 миллиарда в квартале, завершившемся 30 июня, с $2,35 миллиарда годом ранее.
Обновлено в 08:04
Технологии

Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
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Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Космос

«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук

Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено в 15:59
Космос

Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры

Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.
Обновлено в 08:00
Кино

Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках

47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Финансы

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено в 18:29
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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Политика

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края

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ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
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Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
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