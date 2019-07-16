Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над ДонбассомLenta.ru 11:09
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
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с чего всё началось
"В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединённой следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырёх человек", - сказано в заявлении.Царьград12:12
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Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории
Американский портал составил рейтинг самых быстрых истребителей за всю историю военной авиации, включив в него три российских истребителя.
Обновлено в 13:48
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика
Лавров рассказал, кто раскручивает миф о «китайской угрозе» для России
Китай не представляет угрозы для России, а этот миф раскручивают те, кто беспокоится из-за развития связей между РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан
В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку
«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
Обновлено в 11:09
Экономика
Прибыль Goldman Sachs снизилась из-за ослабления торгового бизнеса
Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций американского инвестбанка, снизилась до $2,20 миллиарда в квартале, завершившемся 30 июня, с $2,35 миллиарда годом ранее.
Обновлено в 08:04
Технологии
Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным
Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Космос
«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук
Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено в 15:59
Космос
Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры
Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.
Обновлено в 08:00
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках
47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено в 18:29
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50