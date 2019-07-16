с чего всё началось

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Армия и оружие Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории Американский портал составил рейтинг самых быстрых истребителей за всю историю военной авиации, включив в него три российских истребителя.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Лавров рассказал, кто раскручивает миф о «китайской угрозе» для России Китай не представляет угрозы для России, а этот миф раскручивают те, кто беспокоится из-за развития связей между РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Здоровье Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.

Футбол «Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку «Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.

Экономика Прибыль Goldman Sachs снизилась из-за ослабления торгового бизнеса Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций американского инвестбанка, снизилась до $2,20 миллиарда в квартале, завершившемся 30 июня, с $2,35 миллиарда годом ранее.

Технологии Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Космос «Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.

Космос Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.

Кино Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках 47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.

Финансы Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Политика Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Футбол СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.