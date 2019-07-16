Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над ДонбассомLenta.ru 11:09

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
Читать в источнике
с чего всё началось
В декларации
, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
РИА Новости15:10

Подробнее о событии

Совет ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

РИА Новости15:10

Евросоюз потребовал от России признать вину за крушение Boeing над Донбассом

URA.Ru14:09

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Lenta.ru17:59

"А где семьи остальных?": В Сети указали на странность письма от "обвиняющих Россию" родных погибших в МН17

Царьград20:02

Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

РБК13:10

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

Новая газета13:06

Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе

Эхо Москвы12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:37, Вашингтон
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Авто

SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным

На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Энергетика

Цены на нефть сохранят относительную стабильность

Аналитик отметил, что основным сдерживающим фактором роста цен на нефть является общее замедление экономического роста на фоне торговых войн между США и Китаем.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие

Министр обороны Литвы предложил разместить ПВО США в Прибалтике, пишут СМИ

Страны Прибалтики хотят расширить присутствие американских войск на своих территориях для противостояния России, пишет Defense News.
Обновлено в 21:31
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Кино

Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках

47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Футбол

В Лиге чемпионов состоятся ответные матчи первого раунда отбора

В Лиге чемпионов сегодня, 17 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда.
Обновлено в 19:00
Общество

Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Политика

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Обновлено в 08:05
Политика

Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Политика

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Общество

Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры

Обновлено в 14:04
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Объединенных кондитеров» на рынок снеков

В «Объединенных кондитерах» на запрос не ответили. «Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина.
Обновлено в 21:19
Происшествия

Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Футбол

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Обновлено в 14:19
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Обновлено в 09:22
Здоровье

Россия готова начать поставки вакцины от лихорадки Эболы в ДР Конго

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начать поставляться в Демократическую Республику Конго (ДРК), где в результате вспышки лихорадки погибли около 1700 человек.
Обновлено в 07:19
Игры

Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store

Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено в 15:00
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
ещё по теме
Главное