с чего всё началось

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

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