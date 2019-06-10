Политика
ЕС признал новое правительство МолдавииГазета.Ru 11:59
Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik. В ЕС заявили, что настроены работать с законным правительством ради новых реформ.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Обновлено в 06:42
Космос
Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»
Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».
Обновлено 07 июня в 03:31
Политика
Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньями
Обновлено в 18:42
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Политика
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии
Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Общество
У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет
Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Транспорт
В местах массовых ДТП предложили устанавливать дорожные камеры
В РФ планируют изменить принципы установки дорожных камер Министерство транспорта РФ предложило размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, соответствующая методика разработана в ведомстве, пишут Известия.
Обновлено в 21:09
Наука
Маск пообещал сделать пикап Tesla самой дешевой моделью в линейке
«У вас будет возможность купить отличный пикап за 49 000 долларов или еще дешевле», — пообещал Маск, добавив, что новая модель будет одной из самых доступных в линейке.
Обновлено 07 июня в 15:55
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Трамп объявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой
Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий".
Обновлено в 20:22
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днем рождения
Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днём рождения и отпраздновала этот день в Италии. Тамаре Галушке исполнилось 67 лет.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Строительный кран упал на жилой комплекс в США
Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате падения подъемного крана в Далласе (штат Техас, США).
Обновлено в 21:07
Кино
Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета»
Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
Обновлено в 20:03
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений на Балтике
Обновлено в 17:11
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Подставку для монитора за $1000 от Apple высмеяли конкуренты
Обновлено в 08:59