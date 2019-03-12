Происшествия
ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAXРБК 14:14
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило распоряжение, согласно которому все полеты Boeing 737 MAX в Европе приостановлены. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Футбол
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
Обновлено в 18:41
Космос
«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»
Обновлено в 11:44
Политика
США решили не запрещать полеты Boeing 737 MAX 8
Федеральное управление гражданской авиации США решило не приостанавливать эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 19:11
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Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево
Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая попала в реанимацию одной из московских клиник, остается тяжелым.
Обновлено в 15:02
Политика
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
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Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией
Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено в 18:32
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов TheQuestion
Ожидается, что благодаря TheQuestion удастся значительно увеличить количество ответов экспертов на запросы пользователей «Яндекса», поскольку за четыре года работы на сервисе накопились ответы на 700 тысяч вопросов.
Обновлено в 15:17
Политика
Академии наук России и США подпишут соглашение о сотрудничестве
«Соглашение со стороны России подпишет президент Российской академии наук Александр Сергеев, а с американской стороны — президент Национальной академии наук США Марша Кемпер Макнатт», — сказала Попова РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским
Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Правозащитницу в Иране приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью
Что еще известно: В 2010 году правозащитницу уже приговаривали к шестилетнему тюремному сроку за распространение пропаганды и сговора в ущерб госбезопаности, но через три года ее отпустили.
Обновлено в 13:25
Общество
Крупнейший за вторник митинг оппозиции в Каракасе прошел без происшествий
Митинг венесуэльской оппозиции в районе Альтамира во вторник собрал, по оценкам корреспондента ТАСС, 5-7 тыс. человек и завершился без происшествий.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Работавший в одной из школ в пригороде Якутска педагог физкультуры в течение полугода насиловал 13-летнюю ученицу, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Саха.
Обновлено в 17:55
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин встретился с президентом Курчатовского института
Президент России Владимир Путин встретился во вторник, 12 марта, с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Гафт попал в больницу
Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено в 07:01
Политика
FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Возгорание произошло на газопроводе в ХМАО
Возгорание произошло во вторник на газопроводе "дочки" "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 15:50
Общество
Россияне не хотят роботов-судей
В части использования ИИ в госуправлении россияне оказались достаточно консервативны: однозначно поддерживают технологию 36–41% в разных возрастных группах, однозначно против — 18–23%.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
ЛНР: Три украинских диверсанта подорвались на минах
При попытке проникнуть на территорию провозглашенной Луганской народной республики на минах подорвались трое украинских силовиков, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 16:51
Политика
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Политика
Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов
Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Культура
В столице простились с Владимиром Этушем
В российской столице простились с Народным артистом СССР Владимиром Этушем, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 06:15