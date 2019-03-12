Политика

ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8ТАСС 14:15

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евросоюз приостановил использование Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Ведомости13:43

Все больше стран запрещают полеты Boeing 737 MAX 8

РИА Новости12:22

Европа закрывает небо для Boeing 737 MAX 8

Вести.Ru12:50

Кризис Boeing обостряется: авиакомпании по всему миру приостанавливают эксплуатацию самолетов 737 MAX

Вести.Финанс08:45

Власти Малайзии вслед за Австралией запретили полеты новых «Боингов» над своей территорией

Эхо Москвы09:31

Большинство европейских стран закрыли небо для Boeing 737 MAX

Известия13:28

Авиакомпании отказываются от Boeing 737 Max 8 после двух катастроф. Вот сколько их в небе сейчас

Дождь11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки

Обновлено в 13:02
Происшествия

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте

Обновлено в 14:27
Общество

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Технологии

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Политика

Юрист прокомментировала оправдания Либертарианской партии по поводу недопуска RT на митинг

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 13:26
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Политика

Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 07:45
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Краснодаре горит склад с полиэтиленом

В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Происшествия

«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток

Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Экономика

Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет

За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Пентагон запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия

Министерство обороны США планирует направить $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить.
Обновлено в 13:49
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии

Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

«Русские витязи» отработали уничтожение воздушных целей

Обновлено в 14:04
Политика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Политика

В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков

МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Общество

Актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман обвиняются в мошенничестве

Обновлено в 14:29
Политика

Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»

Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Политика

В 2019-м в РФ вступит в строй мощнейший в мире ядерный реактор

К концу года в России появится самый мощный в мире высокопоточный реактор "Пик".
Обновлено в 14:36
Интернет

Всемирная сеть 12 марта отмечает 30-летний юбилей

Во вторник, 12 марта, свое 30-летие отмечает "Всемирная паутина".
Обновлено в 09:47
Футбол

Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Обновлено в 13:50
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

В «Справедливой России» отметили, что фракция вносит в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога не в первый раз и не исключено, что «не в последний».
Обновлено в 07:05
Политика

Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов

Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров

Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 08:05
Общество

Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность

Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала третью беременность, и рассказала о ней лишь спустя четыре месяца после появления дочери на свет.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

ЦБ выпустил монету с Крымским мостом

Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом пять рублей в память о возвращении Крыма в состав России, пишет News.ru.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пранкер в метро пошутил над колонной Росгвардии при помощи пистолета

Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное