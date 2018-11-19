Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами - членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море.

Евросоюз примет "целевые" меры в свете ситуации между Россией и Украиной в Азовском море, поскольку руководству ЕС не нравится поведение Москвы, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Политика Политика Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа «Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.

Политика Политика Рогозин извинился за видео опытов над таксой Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за публикацию видео опытов над псом Николосом, которого поместили в кислородосодержащую жидкость.

Политика Политика Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

Политика Политика Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».

Политика Политика Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО Россия рассматривает все форматы участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе и приостановку членства.

Политика Политика В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Армия и оружие Армия и оружие США предложили Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry Украина получила от США предложение купить два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry, заявил 19 ноября в эфире «Пятого канала» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Политика Политика Наследный саудовский принц посетит саммит G-20 в Аргентине

Политика Политика Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук.

Политика Политика Матвиенко возглавила Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Политика Политика Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино Украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что Россия "присвоила" себе достижения в области советского кинематографа.

Политика Политика США советуют Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество Советники из Соединенных Штатов рекомендуют украинским властям полностью закрыть границу с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Политика Политика Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи В октябре канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Германия считает невозможной поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.