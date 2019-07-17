Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17Газета.Ru вчера в 18:12
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Она размещена на сайте организации. Отмечается, что документ приурочен к пятой годовщине трагедии.
Читать в источнике
Оценить722
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
Обновлено в 01:00
Футбол
«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Реймса» Энгельсом
Защитник «Реймса» Бьорн Энгельс продолжит карьеру в «Астон Вилле».
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В России ужесточают наказание за непропуск машин скорой помощи
Речь идёт, в частности, о воспрепятствовании работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Карты Visa и Mastercard могут запретить для льгот на проезд
В Госдуме предложили обязать банки выдавать карты, которые используются для получения льгот на проезд и еду, лишь национальных платежных инструментов.
Обновлено в 00:35
Футбол
Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом
Обновлено в 01:50
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке
Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Следователи купили улику по делу МН17? Источник сообщил о новых подробностях по сбитому «Боингу»
Обновлено в 01:58
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Харламов высмеял развод Ирины Шейк
Резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял расставание уроженки Челябинской области, модели Ирины Шейк с американским актером Бредли Купером.
Обновлено в 01:05
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке
Обновлено в 01:28
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине
Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
Обновлено в 02:00
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Футбол
Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро
Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 01:19
Наука
Свиной жир и сало могли применять при строительстве Стоунхенджа
Обновлено вчера в 15:49