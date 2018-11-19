Политика
ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском мореРИА Новости17:17
В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
РИА Новости17:17
Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море.
— Федерика Могерини, итальянский политикРЕН ТВ 15:26
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