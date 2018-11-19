Политика

ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
Коммерсантъ
17:42

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на конференции объявила о единой позиции Евросоюза в вопросе непризнания выборов, которые прошли 11 ноября в Донбассе, а также выразила озабоченность ЕС в связи с ситуацией в Азовском море.
Коммерсантъ17:42
Федерика Могерини
Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море.
— Федерика Могерини, итальянский политикРЕН ТВ 15:26

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ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

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