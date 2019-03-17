Политика
ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в КрымуRT на русском 06:10
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
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Футбол
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 13:58
Экономика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Сочи приземлился Boeing с неисправностью в крыле
У пассажирского самолета Boeing 737-800 возникли технические проблемы при посадке в международном аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой рассказал о смерти дочери
Российская певица Юлия Началова умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал отец певицы Виктор Началов.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX
Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:24
Происшествия
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Обновлено в 13:53
Политика
В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу
Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.
Обновлено в 07:37
Политика
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Футбол
Матч «Зенит» — «Спартак» закончился ничьей
Первый тайм закончился ничьей, в последующем ничего не изменилось.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика
В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении
Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Спорт
Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на ЧМ-2019
Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Обновлено в 12:09
Спорт
Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей ЧМ
Обновлено в 12:49
Футбол
Определились полуфинальные пары Кубка Англии по футболу
Состоялась жеребьёвка стадии 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
Обновлено в 13:41
Политика
Пушков прокомментировал выводы украинской журналистки о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова украинской журналистки о том, что Крым успешно интегрировался в Россию и не скучает по Украине.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ
Обновлено в 14:27
Спорт
Тихонов: «Серебро Юрловой не делает результат ЧМ удовлетворительным»
Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 09:42
Футбол
Кононов: «Сказал Ракицкому, чтобы был как дома. Россия и Украина должны быть едины»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) рассказал, о чем говорил с украинским полузащитником питерцев Ярославом Ракицким.
Обновлено в 14:21
Общество
В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня святого Патрика
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
Обновлено в 08:06
Происшествия
Завершилось расследование дела экс-вице-президента «Росгосстраха»
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, обвиняемого в особо крупном хищении, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Алексей Мельников.
Обновлено в 14:27
Общество
Американка родила шесть детей за девять минут
В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Автоспорт
Квят набрал очки в гонке «Формулы-1»
Обновлено в 12:03
Общество
Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна
«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Обновлено в 03:20
Футбол
Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»
Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»
В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта.
Обновлено в 05:21