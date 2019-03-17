Политика

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в КрымуRT на русском 06:10

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
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Сенатор указал, что Евросоюз «не хочет замечать реальность» по Крыму

Газета.Ru09:53

Евросоюз и через пять лет не признает итоги крымского референдума

Вести.Ru06:12

Евросоюз сделал заявление по Крыму

РИА Новости Крым06:37

В Госдуме оценили заявление ЕС в связи с пятилетием референдума в Крыму

RT на русском08:35

Евросоюз вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

РИА Новости06:12

Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

ТАСС07:55

ЕС выступил с заявлением к пятилетию референдума в Крыму

Взгляд.ру06:06
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 13:58
Экономика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Сочи приземлился Boeing с неисправностью в крыле

У пассажирского самолета Boeing 737-800 возникли технические проблемы при посадке в международном аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой рассказал о смерти дочери

Российская певица Юлия Началова умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал отец певицы Виктор Началов.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:24
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Обновлено в 13:53
Политика

В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу

Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.
Обновлено в 07:37
Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Политика

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

Обновлено в 06:34
Футбол

Матч «Зенит» — «Спартак» закончился ничьей

Первый тайм закончился ничьей, в последующем ничего не изменилось.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика

В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Спорт

Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на ЧМ-2019

Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Обновлено в 12:09
Спорт

Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча

Обновлено в 12:54
Спорт

Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей ЧМ

Обновлено в 12:49
Футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии по футболу

Состоялась жеребьёвка стадии 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
Обновлено в 13:41
Политика

Пушков прокомментировал выводы украинской журналистки о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова украинской журналистки о том, что Крым успешно интегрировался в Россию и не скучает по Украине.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ

Обновлено в 14:27
Спорт

Тихонов: «Серебро Юрловой не делает результат ЧМ удовлетворительным»

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 09:42
Футбол

Кононов: «Сказал Ракицкому, чтобы был как дома. Россия и Украина должны быть едины»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) рассказал, о чем говорил с украинским полузащитником питерцев Ярославом Ракицким.
Обновлено в 14:21
Общество

В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня святого Патрика

Обновлено вчера в 21:20
Политика

Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

Обновлено в 08:06
Происшествия

Завершилось расследование дела экс-вице-президента «Росгосстраха»

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, обвиняемого в особо крупном хищении, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Алексей Мельников.
Обновлено в 14:27
Общество

Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Автоспорт

Квят набрал очки в гонке «Формулы-1»

Обновлено в 12:03
Общество

Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна

«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Футбол

Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»

Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта.
Обновлено в 05:21
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