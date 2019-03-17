ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в КрымуRT на русском 06:10

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

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Политика В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.

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Общество Американка родила шесть детей за девять минут В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.

Общество Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна «Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.

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