Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
РИА Новости
вчера в 19:25

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.
РИА Новостивчера в 19:25

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Страны Евросоюза не договорились о новых санкциях в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы01:02

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 19:25

ЕС: новые санкции против РФ из-за Керченского инцидента будут неуместны

Московский Комсомолецвчера в 19:00

ЕС отказался наказывать Россию из-за инцидента в Керченском проливе

НТВвчера в 16:45

ЕС не стал призывать к новым санкциям против России

Взгляд.рувчера в 15:55

Большинство стран ЕС не намерено вводить санкции против РФ в связи с инцидентом в Черном море

ФАНвчера в 14:23

Большинство стран ЕС против новых санкций в отношении РФ из-за ситуации Керченском проливе

ТАССвчера в 14:10
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Европейский союз обманул Киев при заключении торговых договоров, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
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