Политика
ЕС официально признал новое правительство МолдавииРоссийская газета 13:05
Европейский Союз официально признал правительство Молдавии во главе с Санду, избранное в субботу. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду, которая в понедельник утром созывает экстренное заседание молдавского правительства в 11 часов по местному времени в здании парламента страны.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 22:02
Здоровье
В сахалинском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции промоют водопровод
Ранее РИА «Сахалин-Курилы» рассказывало о вспышке кишечной инфекции в детсаду «Журавленок».
Обновлено в 19:48
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Самолет разбился в Португалии, есть погибшие
Обновлено в 17:52
Экономика
«МегаФон» окончательно ушел с Московской биржи
После неудачных попыток вернуться в индекс сотовый оператор решил уйти сначала с Лондонской биржи.
Обновлено 07 июня в 10:25
Общество
«Я секси»: мотодевочка из Приморья выпустила «горячее» видео
Обновлено в 14:05
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Общество
В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено в 05:32
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено в 22:42
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено в 16:18
Здоровье
Власти провалили план по смертности красноярцев от рака
Смертность от рака в Красноярском крае в 2018 году превысила плановые показатели.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети играют в бассейне
Максим Галкин показал, как его наследники играют в бассейне Фолловеры Галкина пришли в восторг от умилительного видео.
Обновлено в 06:21
Игры
Авторы Dishonored анонсировали свою новую игру — Deathloop
Обновлено в 21:41
Автоспорт
Даниэль Риккардо: Команде есть, чем гордиться
Обновлено в 20:27
Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Торговца кокаином и экстази задержали в Иркутске
Обновлено в 21:26