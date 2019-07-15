Политика
В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против АнкарыRT на русском вчера в 20:39
Как отметили в ведомстве, в решениях ЕС не отмечаются киприоты-турки, которые «имеют равные права на ресурсы Кипра». Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
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с чего всё началось
«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — приводит Anadolu заявление министерства.RT на русскомвчера в 20:39
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Kathimerini: Запланированные ЕС меры в отношении Турции не оправдали ожиданий Никосии
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:06
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Заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков погиб при попытке спасти тонущего школьника.
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