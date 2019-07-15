с чего всё началось

Как отметили в ведомстве, в решениях ЕС не отмечаются киприоты-турки, которые «имеют равные права на ресурсы Кипра». Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары

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Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

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