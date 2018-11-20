Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море.

В ближайшее время Евросоюз планирует предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции, комментируя итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает "Интерфакс".

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