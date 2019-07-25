Евросоюз не принял требование нового премьера Британии Бориса Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit, сообщают СМИ.

ЕС не принял требования Джонсона по Brexit

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