Политика

ЕС не принял требования Джонсона по BrexitВзгляд.ру 11:13

Евросоюз не принял требование нового премьера Британии Бориса Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit, сообщают СМИ.
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ЕС не принял требования Джонсона по Brexit

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СМИ: В ЕС отвергли требование Джонсона о новой сделке по брекситу

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Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.
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Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Американские власти решили снова вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, сообщает пресс-служба минюста США.
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