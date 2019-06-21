Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспортаВедомости 20:07

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Всего заявления на получение гражданства России направили 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
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ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Известия17:34

ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ

Газета.Ru19:26

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса российских паспортов

ТАСС17:55

ЕС может отказаться признавать российские паспорта жителей Донбасса

URA.Ru20:19

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

RT на русском17:29

Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России

РБК17:07

ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных в Донбассе российских паспортов

РЕН ТВ16:58
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Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Политика

Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии

Великобритания приостановила поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение принял Апелляционный суд в Англии.
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
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Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
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Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
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Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

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Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
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В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
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Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой

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Обновлено в 20:23
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Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

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Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
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Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
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Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
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