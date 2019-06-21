Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспортаВедомости 20:07
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Всего заявления на получение гражданства России направили 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
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Армия и оружие
Индия закупила у России сотни ракет
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Экономика
Стали известны положения новой пенсионной системы ИПК
РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 00:15
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Политика
Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии
Великобритания приостановила поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение принял Апелляционный суд в Англии.
Обновлено в 13:37
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Космос
Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Здоровье
Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»
Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика
США и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью
В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
Обновлено в 21:02
Общество
Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой
Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.
Обновлено в 22:26
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:23
Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
Обновлено в 12:17
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Космос
Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46