ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеГазета.Ru 08:14

Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS).

ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

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