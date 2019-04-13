Политика
ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по УкраинеГазета.Ru 08:14
Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS).
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Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека
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В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
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Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
Обновлено в 07:36
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Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Общество
Жители частного сектора Волгоградской области из-за нового тротуара боятся не попасть к себе домой
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
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Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
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Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика
Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать
Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
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Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
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Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
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Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Культура
Умер ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа
В пятницу, 12 апреля, ушел из жизни ведущий преподаватель, председатель ПЦК «Сольного и хорового народного пения» Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Александр Надейкин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Рязанской области.
Обновлено в 10:45
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Происшествия
Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»
Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено в 12:00
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Наука
Как избавиться от запаха пота без дезодоранта, рассказали ученые
Ученые нашли альтернативный способ бороться с запахом пота, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием
В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59