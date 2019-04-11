Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку BrexitРБК вчера в 19:53
В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС. Если же обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше.
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Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости вчера в 23:04
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Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Алсу отреагировала на слухи о разводе
Журналисты сделали вывод, что речь идет о супруге Алсу.
Обновлено в 05:58
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Происшествия
СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арест
Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:26
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Общество
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
Обновлено в 05:41
Авто
Новые Audi S6 и S7 стали дизельными «гибридами»
Компания Audi представила новые модели S6 и S7, в которых впервые были объединены дизельный мотор, электрический компрессор и 48-вольтовая бортовая электросеть.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Турция может купить еще одну партию российских С-400
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Bentley сделает ставку на автомобили класса GT и кроссоверы
Компания Bentley определилась со стратегией развития, в рамках которой марка сделает ставку на автомобили класса GT и кроссоверы, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:03
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара
В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.
Обновлено в 05:33
Политика
В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»
Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:30
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07