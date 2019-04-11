ЕС и Великобритания согласовали отсрочку BrexitРБК вчера в 19:53

Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.

В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС. Если же обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше.

Происшествия Коллектор в Твери угрожал молодой семье Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.

Происшествия Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

Политика Появилось видео задержания Ассанжа Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Шоу-бизнес Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.

Политика В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук» Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Политика Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".

Хоккей Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив» Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Политика Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.

Армия и оружие В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Кино На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве Кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля Документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым" будет показан на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба фестиваля.

Гаджеты Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться Sophos и Avast, получив множество жалоб от пользователей, опубликовали статьи на собственных страницах поддержки в интернете, призывающие временно отложить установку свежих обновлений Windows.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Культура Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.