Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку BrexitРБК вчера в 19:53
В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС. Если же обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше.
Читать в источнике
Оценить34
Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости вчера в 23:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Здоровье
В Греции появился на свет ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:41
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Хоккей
«Коламбус» одержал победу над «Тампой», уступая 0:3
Первая встреча серии, проходившая в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 4:3.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Наука
Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом
Обновлено в 02:53
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Футбол
Унаи Эмери: «Арсенал» хочет играть против лучших команд, как «Наполи»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от грядущего противостояния с «Наполи» в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 10:41
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Хоккей
Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»
Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Кино
На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве
Кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля Документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым" будет показан на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться
Sophos и Avast, получив множество жалоб от пользователей, опубликовали статьи на собственных страницах поддержки в интернете, призывающие временно отложить установку свежих обновлений Windows.
Обновлено в 07:18
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Культура
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12