Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку BrexitРБК 19:53
В заявлении Европейскогого совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС. Если же обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше.
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27 стран ЕС согласовали продление статьи 50. Теперь я планирую встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 19:01
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
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«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
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Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
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Восьмилетняя девочка пропала в Усть-Куте
В Усть-Куте полицейские разыскивают пропавшую девочку – Дарью Сергеевну Данилову, 2011 года рождения.
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Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»
Обновлено в 10:07
Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
Российские и китайские незаметные подводные лодки могут первыми обнаружить и поднять новейший F-35.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Обновлено в 03:51
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Транспорт
Текслер обсудит проблемы транспорта Челябинска во время выезда
Напомним, что 4 апреля на встрече с представителями СМИ врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер анонсировал совещание с представителями администрации Челябинска, на котором обсудят общественный транспорт в городе.
Обновлено в 06:49
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
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Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Технологии
YouTube решил выпускать интерактивные шоу
Обновлено в 10:09
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках
Обновлено вчера в 06:13
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.
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Космос
Названа мощность взрыва болида в небе над Красноярском
Обновлено вчера в 20:53
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.
Обновлено в 22:20