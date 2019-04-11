Политика
ЕС и Великобритания договорились о продлении срока BrexitВедомости вчера в 20:12
Представители 27 стран – членов ЕС согласились предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября. Об этом в Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 50 договора о ЕС.
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Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости вчера в 23:04
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Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем
Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
ФНЛ назвала лучшего футболиста марта по версии лиги
Лучшим футболистом Футбольной национальной лиги в марте по версии ФНЛ стал полузащитник «Балтики» Александр Саплинов.
Обновлено в 03:06
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено 09 апреля в 21:11
Армия и оружие
СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В пермской школе разом заболели 137 учеников
Сегодня, 10 апреля, на уроки не пришли 137 учеников пермской школы № 107 на шоссе Космонавтов, 194.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова сняла обручальное кольцо и случайно засветила тест на беременность
Судя по всему, Анастасия уверенно идет к своей цели, потому что уже не в первый раз покупает тест на беременность или на овуляцию.
Обновлено вчера в 02:19
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Обновлено вчера в 08:56
Кино
Первая зрительская реакция на нового «Хеллбоя»
RT рассказывает о первой зрительской реакции на нового «Хеллбоя».
Обновлено в 02:55
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Египет отказал США в участии в «арабском НАТО»
Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО".
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Названы сроки передачи тральщика «Владимир Емельянов» флоту
Передача Военно-Морскому Флоту России минного тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов» запланирована на первый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Наука
Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах
Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:09
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45