Политика

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока BrexitВедомости вчера в 20:12

Представители 27 стран – членов ЕС согласились предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября. Об этом в Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 50 договора о ЕС.
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Дональд Туск
Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости вчера в 23:04

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