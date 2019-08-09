Политика
ЕС готовит руководство по российским паспортам жителей ДонбассаRambler News Service вчера в 03:39
Евросоюз разрабатывает единое руководство для стран-членов объединения и их консульств «по идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, передает Deutsche Welle.
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ЕС готовит общие правила по выявлению и непризнанию паспортов РФ для жителей Донбасса
Коммерсантъвчера в 07:12
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Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Россиянина подозревают в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро
Россиянин задержан у побережья Турции по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 06:10
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03
Футбол
ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ
ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
Обновлено вчера в 18:10
Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Авто
Hyundai продемонстрировал обновленный кроссовер Tucson
Южнокорейский бренд Hyundai существенно модернизировал популярный кроссовер Tucson, который имеет улучшенный кузов, салон, а также технические параметры.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга
В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Обновлено в 03:18