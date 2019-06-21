Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортовRT на русском вчера в 17:29
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
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Авто
Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor
Обновлено в 00:05
Политика
Российский депутат прокомментировал связь с протестами в Грузии
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу
Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей
Назван размер пенсии хоккеиста Овечкина
СМИ подсчитали размер пенсии известного российского хоккеиста Александра Овечкина. Выплаты начнутся по достижении им 62 лет.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 13:59
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Финансы
Курс доллара опустился до значений августа 2018 года
Курс доллара опустился ниже 63 рублей до значений 1 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено вчера в 17:30
Наука
Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера
Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей
Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт
Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили
Обновлено в 00:21
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Происшествия
Раненый обезумевшим отцом 10-летний мальчик пытался защитить сестренку
Тяжело раненый мальчик встал с кровати и пошел следом за отцом, он попытался защитить сестренку от главы семейства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено вчера в 09:53