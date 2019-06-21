ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФИзвестия 17:34

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Политика Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Наука Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.

Наука Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи Учение из Израиля и США предложили новый способ искать частицы темной материи с помощью детектора на основе кристаллов алмаза.

Технологии Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Политика Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.

Теннис Энди Маррей выступит на Уимблдоне Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.

Экономика Доступные кредиты МСП – кому они на самом деле доступны? ЦБ отчитался о росте выдачи кредитов МСП в 2018 году на 11% (6,8 трлн рублей).

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Происшествия Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.

Происшествия В Мексике похитили американского студента Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение Кстати, хотя певица давно не имеет проблем с лишним весом, но она уже вынужденно сидит на безглютеновой диете из-за аллергии.