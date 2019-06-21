Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФИзвестия 17:34

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
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ЕС может отказаться признавать российские паспорта жителей Донбасса

URA.Ru20:19

ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ

Газета.Ru19:26

ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных в Донбассе российских паспортов

РЕН ТВ16:58

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Известия17:34

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

RT на русском17:29

Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России

РБК17:07

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса российских паспортов

ТАСС17:55
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Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
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Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным

В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга

Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.
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Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи

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Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Политика

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 09:34
Теннис

Энди Маррей выступит на Уимблдоне

Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
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Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух

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«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено вчера в 17:33
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Доступные кредиты МСП – кому они на самом деле доступны?

ЦБ отчитался о росте выдачи кредитов МСП в 2018 году на 11% (6,8 трлн рублей).
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Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
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Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
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Происшествия

В Мексике похитили американского студента

Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

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Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
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