Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФИзвестия 17:34
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным
В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Наука
Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга
Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.
Обновлено в 11:50
Наука
Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи
Учение из Израиля и США предложили новый способ искать частицы темной материи с помощью детектора на основе кристаллов алмаза.
Обновлено в 04:36
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 09:34
Теннис
Энди Маррей выступит на Уимблдоне
Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Космос
«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Доступные кредиты МСП – кому они на самом деле доступны?
ЦБ отчитался о росте выдачи кредитов МСП в 2018 году на 11% (6,8 трлн рублей).
Обновлено в 17:02
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение
Кстати, хотя певица давно не имеет проблем с лишним весом, но она уже вынужденно сидит на безглютеновой диете из-за аллергии.
Обновлено в 20:00
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02