Политика
ЕС дал Великобритании последний шанс для BrexitВедомости 05:59
Лидеры стран ЕС в четверг согласились перенести Brexit на короткий срок. Но они предупредили, что Великобритания по-прежнему рискует выйти из блока без каких-либо договоренностей, если британский парламент на следующей неделе не одобрит соглашение, предлагаемое премьер-министром Терезой Мэй.
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Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Здоровье
В Башкирии Минздрав назвал поликлиники, где самые большие очереди
Как сообщает ToDay News Ufa источник в региональном Минздраве, от 8 до 9 дней приходится пациентам дожидаться приема в поликлиниках №2, 32, 43 и 50.
Обновлено в 08:19
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Здоровье
В Петербурге восстановят половые органы бесполому ребенку
Первый этап операции, в ходе которой были восстановлены половые органы, был проведён в декабре, - рассказали в больнице.
Обновлено в 05:58
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Авто
Subaru и Toyota объединятся для разработки нового поколения Toyota 86
В начале этого года в Сети появился тревожный слух, исходящий из Японии, о том, что Toyota планирует отменить разработку второго поколения спортивной модели 86, но позже его опровергли представители марки.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице
Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.
Обновлено в 07:20
Политика
Лавров назвал причину авиаударов НАТО по Югославии
Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России.
Обновлено в 02:55
Политика
Полиция задержала несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан
В Астане полиция задержала собравшихся для выражения своего несогласия с переименованием столицы Казахстана в Нурсултан.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Экономика
ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд
Трубная металлургическая компания (ТМК) продает свою американскую "дочку" — IPSCO Tubulars — компании Tenaris, говорится в сообщении ТМК.
Обновлено в 08:44
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку
Все три судьи Молчановского районного суда Томской области — председатель Вячеслав Лаптев и двое судей Татьяна Дубасова и Ирина Усынина — ушли в отставку.
Обновлено в 08:44
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35