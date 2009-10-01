ESPN: окружение Година подтвердило, что летом он перейдет в «Интер»Бомбардир.ру вчера в 17:48

В январе «Бомбардир» писал о возможном переходе Диего Година в «Интер». Позже сообщалось, что трансфер перенесен на лето – когда истечет срок контракт 33-летнего уругвайца с «Атлетико». По информации ESPN, люди из окружения Година подтвердили его план по переходу в итальянский клуб.

ESPN: окружение Година подтвердило, что летом он перейдет в «Интер»

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