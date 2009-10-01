Футбол

ESPN: окружение Година подтвердило, что летом он перейдет в «Интер»Бомбардир.ру вчера в 17:48

В январе «Бомбардир» писал о возможном переходе Диего Година в «Интер». Позже сообщалось, что трансфер перенесен на лето – когда истечет срок контракт 33-летнего уругвайца с «Атлетико». По информации ESPN, люди из окружения Година подтвердили его план по переходу в итальянский клуб.
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Годин станет игроком «Интера»

Евро-футбол.ру01:32

«Интер» предложил игроку «Атлетико» 3-летний контракт

Soccer.ruвчера в 17:25

ESPN: окружение Година подтвердило, что летом он перейдет в «Интер»

Бомбардир.рувчера в 17:48

СМИ: Годин подпишет с «Интером» трехлетний контракт

Спорт-Экспрессвчера в 15:55
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Армия и оружие

Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину

Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика

Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации

10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

Порошенко опубликовал видео, на котором грузовик сбивает Зеленского

Обновлено 10 апреля в 20:44
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали

Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.
Обновлено в 03:54
Автоспорт

Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Обновлено в 03:54
Футбол

Тони Кроос намерен покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом

Обновлено в 04:34
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика

В Uber раскрыли убытки от сотрудничества с «Яндексом»

Американская компания по вызову такси Uber заявила об убытке совместного с «Яндекс.Такси» предприятия по итогам 2018 года на $42 млн, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на данные проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.
Обновлено в 01:42
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

На радиостанции "Эхо Москвы" в эфире программы A-team Анастасия Волочкова посоветовала всем недовольным покинуть Россию и переехать жить в другие страны.
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не может влиять на расследование дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассекретила пол ребенка

Софья Каштанова, прославившаяся ролями в сериалах «Полицейский с рублевки» и «Психологини», рассказала о том, что родила сына.
Обновлено в 04:00
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Geely создала новый бренд для электромобилей

Концерн Geely объявил о создании нового бренда Geometry — под этой маркой на рынок выйдут премиальные автомобили.
Обновлено в 04:27
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Наука

На Балканах впервые нашли палеолитические наскальные рисунки

Палеолитические фигуративные рисунки впервые нашли ученые-археологи на Балканском полуострове.
Обновлено в 04:01
Общество

Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%

Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд

В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
Обновлено вчера в 10:22
Интернет

В WhatsApp добавили новую функцию

Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
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Диего Годин
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Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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