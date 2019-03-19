Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спортаRT на русском 16:05
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта. Как сообщает ESPN, Траут заключил с калифорнийским клубом соглашение на 12 лет на сумму в размере $430 млн и будет получать около $36 млн в год.
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