Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спортаRT на русском вчера в 16:05
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта. Как сообщает ESPN, Траут заключил с калифорнийским клубом соглашение на 12 лет на сумму в размере $430 млн и будет получать около $36 млн в год.
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Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» запустят в 2021-2022 году
Третий маршрут МЦД «Зеленоград — Раменское» запустят в конце 2021-го — начале 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 04:21
Транспорт
На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации
В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Обновлено в 04:24
Происшествия
Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову
Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:22
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено вчера в 04:15
Баскетбол
Джеймс Харден установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Политика
Пушков высказался об идее Трампа принять Бразилию в НАТО
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал идею президента США Дональда Трампа о вступлении Бразилии в состав НАТО.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Политика
Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit
Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.
Обновлено в 04:32
Единоборства
WBA обязала Александра Усика провести бой с Денисом Лебедевым
Обновлено вчера в 16:20
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть
Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:47
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
Обновлено в 03:31
Наука
Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде
Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.
Обновлено вчера в 19:17
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19