Футбол

ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спортаRT на русском вчера в 16:05

Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта. Как сообщает ESPN, Траут заключил с калифорнийским клубом соглашение на 12 лет на сумму в размере $430 млн и будет получать около $36 млн в год.
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