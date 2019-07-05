Футбол
ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка АмерикиБомбардир.ру 00:13
Главный тренер сборной Бразилии Тите покинет пост после финального матча Кубка Америки-2019.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
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Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
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В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
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Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
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Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
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ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
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Футбол
Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»
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Авто
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Путин прокомментировал обращение Гуайдо к Богу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо прилюдно вышел на площадь и обратился к Богу.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
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Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
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Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
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Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 03:08
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Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 14:14
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Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
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Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
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Происшествия
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Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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