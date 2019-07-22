Футбол
Бэйл может уйти из «Реала» бесплатноСоветский спорт вчера в 11:50
По данным источника, мадридцы готовы продать хавбека только в один из европейских клубов, а в Китай 30-летний игрок может уйти бесплатно. Напомним, контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022 года.
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Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Политика
В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.
Обновлено в 04:51
Технологии
Девять вузов РФ будут использовать цифровой образовательный сервис по обучению английскому
Девять российских университетов внедрят в учебный процесс цифровой образовательный сервис по обучению английскому языку, разработанный компанией Skyeng.
Обновлено в 05:13
Экономика
Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Общество
В парке Благовещенска выловили из озера 10-килограммовый пельмень
На странице парка в Instagram опубликовали снимок плавающего пельменя с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень".
Обновлено в 03:22
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Политика
В Госдуме предложили Вакарчуку признать Украину резервацией США
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал полной глупостью и клоунадой предложение Святослава Вакарчука принять закон, который бы регламентировал сосуществование Украины с «государством-агрессором» в лице России.
Обновлено в 04:25
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Кино
Beat Film Festival покажет в Екатеринбурге фильм к 50-летию «Вудстока»
Картина Гудмана, вышедшая в 2019 году к 50-летию "Вудстока", ставит в центр не артистов, а зрителей — 500 тысяч молодых людей, съехавшихся со всей Америки на событие, повлиявшее на их жизнь и мировую историю.
Обновлено в 05:15
Происшествия
С Роналду сняты обвинения в изнасиловании
Из сообщения прокурора следует, что женщина, обвинившая Роналду в изнасиловании, впервые обратилась в полицию 13 июня 2009 года.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Умер 29-летний шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено вчера в 09:13
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
В Госдуме предложили создать «русский Hulu»
В России может быть создан аналог американского онлайн-сервиса Hulu, который транслирует контент телеканалов в интернете.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17