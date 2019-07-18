Футбол

ESPN: Перес сказал Зидану, что подписать Погба будет очень трудноSports.ru 08:48

Трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может не состояться. Президент мадридского клуба Флорентино Перес сказал тренеру Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, сообщает ESPN.
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