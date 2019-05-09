Футбол

ESPN: «Барселона» продаст КоутиньоSports.ru 16:50

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом. Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
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«Барселона» летом планирует продать Коутиньо

Sport24.ru17:23

Источник: «Барселона» продаст Коутиньо

Чемпионат15:53

«Барселона» продаст Коутинью ближайшим летом

Sportbox.RU16:29

Источник: Коутиньо может покинуть «Барселону»

Советский спорт16:04

«Барселона» продаст Коутинью ближайшим летом

Матч ТВ16:29

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Sports.ru16:50
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Футбол

Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено в 16:13
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Авто

Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты

Обновлено в 12:29
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот

Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено в 08:59
Общество

Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Общество

Интернет‐магазин уличили в продаже вещей с изображением Освенцима

Обновлено в 09:13
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Обновлено в 14:24
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Происшествия

Суд постановил уничтожить стул из дела Кокорина и Мамаева

Обновлено в 09:39
Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
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Бразильский футболист, полузащитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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