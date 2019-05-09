ESPN: «Барселона» продаст КоутиньоSports.ru 16:50

Футбол Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.

Политика Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Шоу-бизнес Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.

Футбол Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Наука У берегов Португалии земная кора может расслаиваться В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Армия и оружие Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.

Экономика Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Общество Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.

Армия и оружие Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Общество Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.