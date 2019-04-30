Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»Snob.ru 04:47
26 марта 2017 года по всей России прошла акция против коррупции «Он вам не Димон», организованная оппозиционером Алексеем Навальным. По данным правозащитников, во время протестов в Москве задержали более тысячи человек, в полиции сообщали о более чем 500 задержанных.
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
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BMW построит собственный завод в России
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Ученые признали невозможным полное излечение от рака
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Авто
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Обновлено вчера в 17:44
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Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
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