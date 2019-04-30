ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»Snob.ru 04:47

26 марта 2017 года по всей России прошла акция против коррупции «Он вам не Димон», организованная оппозиционером Алексеем Навальным. По данным правозащитников, во время протестов в Москве задержали более тысячи человек, в полиции сообщали о более чем 500 задержанных.

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

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