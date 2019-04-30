Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»Snob.ru 04:47

26 марта 2017 года по всей России прошла акция против коррупции «Он вам не Димон», организованная оппозиционером Алексеем Навальным. По данным правозащитников, во время протестов в Москве задержали более тысячи человек, в полиции сообщали о более чем 500 задержанных.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
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Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
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Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
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На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
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Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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