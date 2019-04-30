ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»Ведомости 04:34

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

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Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

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Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

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Политика Лавров ответил на слова Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах с 1970-х годов.

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