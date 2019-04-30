ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»Ведомости 04:34

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева дала мастер-класс по позированию на пляже Виктория Лопырева дала поклонникам мастер-класс по позированию на пляже и трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Общество Москвичей предупредили о дожде на Первомай Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».

Экономика «Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики "Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Авто Продажи люксовых машин с пробегом упали в марте на 15% Как выяснили специалисты портала «Автостат Инфо», в марте объем перепродаж в этом сегменте снизился на 15% и составил 4 308 экземпляра против 5 078 единиц, реализованных годом ранее.

Происшествия Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Армия и оружие Первый замминистра обороны пообещал землю району на Кунашире Во время короткой встречи мэр заручился поддержкой заместителя министра обороны Руслана Цаликова в том, что земли, ранее принадлежавшие их ведомству на Шикотане в Крабозаводском, будут переданы в распоряжение администрации района.

Общество Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.

Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Политика Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.

Общество Саратовское общежитие украсили плакатом с нацистами ко Дню Победы Общежитие № 2 Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) имени Вавилова ко Дню Победы было украшено плакатом с фотографиями нацистских войск, сообщает портал "Взгляд-инфо".

Политика ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.