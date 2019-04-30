ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»РБК 06:37

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу главы штаба Алексея Навального в Татарстане Эльвиры Дмитриевой, которая жаловалась в ЕСПЧ на административное наказание из-за акции «Он вам не Димон». Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»

Политика Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

Гаджеты Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Спорт Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.

Экономика Липецкая область и японский бизнес заинтересованы в развитии связей Липецкая область и Япония намерены расширять деловое и экономическое сотрудничество, в частотности в сфере сельского хозяйства, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, комментируя итоги встречи с японскими бизнесменами.

Общество Рост пенсий и переход на «Мир»: какие изменения вступят в силу с 1 мая Ряд изменений вступают в силу с первого мая 2019 года в России. Увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.

Происшествия Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.

Интернет Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.

Футбол Сульшер выразил недовольство Марсиалем при других игроках МЮ Приводится конкретный пример: в ходе разминки перед домашним матчем 36-го тура АПЛ с «Челси» Сульшер увидел, что Марсиаль стоит с мячом и наблюдает за работой своих одноклубников.

Общество ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.

Происшествия Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Общество Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.

Кино Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.

Экономика Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Происшествия В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве "Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Спорт Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".