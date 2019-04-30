Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»РБК 06:37
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу главы штаба Алексея Навального в Татарстане Эльвиры Дмитриевой, которая жаловалась в ЕСПЧ на административное наказание из-за акции «Он вам не Димон». Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество
Роскосмос опубликовал видео артистов балета, танцующих в ЦПК
Обновлено в 06:26
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Спорт
Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU
Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.
Обновлено в 06:22
Экономика
Липецкая область и японский бизнес заинтересованы в развитии связей
Липецкая область и Япония намерены расширять деловое и экономическое сотрудничество, в частотности в сфере сельского хозяйства, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, комментируя итоги встречи с японскими бизнесменами.
Обновлено в 06:21
Политика
В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
ИСУ-122 и грузовик «Студебеккер» покажут на параде в Верхней Пышме
Над образцами, которые покажут зрителям 9 мая, мастера трудились около полугода.
Обновлено в 04:27
Общество
Рост пенсий и переход на «Мир»: какие изменения вступят в силу с 1 мая
Ряд изменений вступают в силу с первого мая 2019 года в России. Увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Интернет
Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр
Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Общество
В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов
Обновлено в 04:52
Футбол
Сульшер выразил недовольство Марсиалем при других игроках МЮ
Приводится конкретный пример: в ходе разминки перед домашним матчем 36-го тура АПЛ с «Челси» Сульшер увидел, что Марсиаль стоит с мячом и наблюдает за работой своих одноклубников.
Обновлено в 06:08
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной
Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56