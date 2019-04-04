Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в ДонбассеРБК 12:13

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
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ЕСПЧ передал России иски 380 родственников жертв крушения Boeing над Донецком

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ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

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ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17

Коммерсантъ11:23
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
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