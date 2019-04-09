Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»Коммерсантъ 04:26
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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