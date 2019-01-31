Политика
ЕСПЧ присудил гражданам Грузии €10 млн по делу о депортации из РоссииКоммерсантъ 06:01
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила €10 млн в качестве компенсации морального вреда 1,5 тыс. граждан Грузии по первому делу Грузии против России об их массовой депортации из РФ в 2006 году. Теперь Москва должна выплатить эти деньги Тбилиси.
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с чего всё началось
В свою очередь, в Министерстве юстиции России прокомментировали решение, отметив, что ЕСПЧ отказал в удовлетворении требования грузинской стороны о взыскании с Москвы €70 млн, определив сумму компенсации в размере €10 млн и сократив число якобы пострадавших с 4634 до указанных российской стороной 1500 человек.RT на русском07:16
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