Политика

ЕСПЧ отклонил запрос Киева по задержанным в России морякамГазета.Ru 04:16

В Страсбурге заявили, что власти РФ уже дали "исчерпывающий ответ" по поводу качества медицинского обслуживания арестованных. Запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по делу о задержанных в Черном море украинских военных кораблях и их экипажах, сообщает
 сайт Министерства юстиции России.
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