Общество

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России
РИА Новости
11:35

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).
РИА Новости11:35
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
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