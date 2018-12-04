Общество

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России
РИА Новости
11:35

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).
РИА Новости11:35
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
Медиазона09:36

Подробнее о событии

Россия заплатит Pussy Riot

Коммерсантъ12:01

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

РИА Новости11:35

ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot

РБК11:12

ЕСПЧ не будет пересматривать дело Pussy Riot

ТАСС09:47

ЕСПЧ отклонил просьбу российских властей передать решение по делу Pussy Riot в Большую палату

Медиазона09:36

Верховный суд России вряд ли пересмотрит приговор группе Pussy Riot в связи с решением ЕСПЧ

Эхо Москвы16:01

Решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot вступило в силу. Верховный суд рассмотрит отмену приговора

Дождь09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова

Магаданский аэропорт получит имя поэта и артиста Владимира Высоцкого, а ставропольский - имя полководца Александра Суворова.
Обновлено в 17:33
Общество

Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе почти за $3 млн

Обновлено в 18:01
Транспорт

Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час

Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.
Обновлено в 17:54
Путешествия

Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов в 2018 году

Эксперты британской компании аналитических исследований Euromonitor International назвали Гонконг самым популярным направлением среди туристов в текущем году.
Обновлено в 16:30
Общество

Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за того, что компания аннулировала бонусные карты председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского.
Обновлено в 17:34
Религия

Патриарх Кирилл передал в дар Твери мощи святого князя Михаила

Обновлено в 16:50
Общество

Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год

В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.
Обновлено в 15:28
Общество

Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

Обновлено в 12:56
Общество

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.
Обновлено в 15:46
Общество

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

В России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.
Обновлено в 14:00
Транспорт

МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:50
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми

Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.
Обновлено в 16:02
Общество

Директор «Артека» объявил об уходе с должности

Алексей Каспржак покинул должность директора международного детского центра «Артек».
Обновлено в 15:22
Транспорт

Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году

По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.
Обновлено в 16:16
Общество

ЕСПЧ присудил родным пропавших в Чечне более миллиона евро

Родным пострадавших по шести делам присуждена компенсация материального ущерба в сумме 50 тысяч евро и компенсацию морального вреда в сумме 720 тысяч евро.
Обновлено в 16:44
ещё по теме
Мария Алехина
Российский музыкант
Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Екатерина Самуцевич
Российский музыкант
Бывшая участница феминистской панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война». 17 августа 2012 года была признана виновной в «хулиганстве на почве религиозной вражды» за выступление в Москве в Храме Христа Спасителя и приговорена к двум годам лишения свободы. Позже, по кассационной жалобе, Мосгорсуд изменил срок наказания для Екатерины Самуцевич на два года условно. Она была признана политзаключённой Союзом солидарности с политзаключенными. Amnesty International назвала её узником совести из-за «тяжести реакции российских властей».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное