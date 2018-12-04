с чего всё началось

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

Транспорт Транспорт Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.

Путешествия Путешествия Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов мира в 2018 году.

Общество Общество Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе за $2,8 млн

Общество Общество Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.

Общество Общество Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

Общество Общество Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети В России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.

Общество Общество Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце декабря В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Общество Общество Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.

Общество Общество В Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь, передает RT.

Общество Общество ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.

Транспорт Транспорт Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Общество Общество Собянин сообщил о ликвидации дефицита учителей в московских школах