Общество
В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).
РИА Новости11:35
Оценить
23 человека отреагировали
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается на сайте суда.Медиазона09:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество
«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова
Обновлено в 15:05
Транспорт
Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.
Обновлено в 14:24
Путешествия
Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году
Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов мира в 2018 году.
Обновлено в 14:41
Общество
Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе за $2,8 млн
Обновлено в 15:05
Общество
Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год
В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.
Обновлено в 13:53
Общество
Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге
Обновлено в 12:56
Общество
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
В России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.
Обновлено в 14:00
Общество
Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце декабря
В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя.
Обновлено в 15:00
Транспорт
МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Обновлено в 13:27
Общество
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.
Обновлено в 15:01
Общество
В Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь, передает RT.
Обновлено в 14:41
Общество
ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках
Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.
Обновлено в 14:01
Транспорт
Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май
Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Обновлено в 15:05
Общество
Собянин сообщил о ликвидации дефицита учителей в московских школах
Обновлено в 14:27
Общество
ЕСПЧ присудил родным пропавших в Чечне более миллиона евро
Родным пострадавших по шести делам присуждена компенсация материального ущерба в сумме 50 тысяч евро и компенсацию морального вреда в сумме 720 тысяч евро.
Обновлено в 15:05