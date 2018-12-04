с чего всё началось

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

Общество Общество «Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова Магаданский аэропорт получит имя поэта и артиста Владимира Высоцкого, а ставропольский - имя полководца Александра Суворова.

Общество Общество Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе за $2,8 млн Письмо обладателя Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, продали на аукционе Christie's за $2,8 млн.

Транспорт Транспорт Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.

Путешествия Путешествия Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов в 2018 году Эксперты британской компании аналитических исследований Euromonitor International назвали Гонконг самым популярным направлением среди туристов в текущем году.

Общество Общество Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.

Общество Общество Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Общество Общество Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

Общество Общество Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

Общество Общество Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети В России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.

Общество Общество Директор «Артека» объявил об уходе с должности Алексей Каспржак покинул должность директора международного детского центра «Артек».

Общество Общество Гендиректора «Аэрофлота» проверят на злоупотребление полномочиями Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» направил обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» на предмет злоупотребления полномочиями (ст. 201 Уголовного кодекса РФ) в связи с незаконным аннулированием бонусных миль блогера Дмитрия Алешковского и его супруги.

Общество Общество ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.