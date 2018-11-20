с чего всё началось

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

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