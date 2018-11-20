Политика
Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
РИА Новостивчера в 01:42
с чего всё началось
Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.Lenta.ruвчера в 01:42
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Зампред избиркома Приморья: Мы ещё никому из кандидатов в губернаторы не отказали в регистрации
КП - Владивостоквчера в 20:50
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Армия и оружие
Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов
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Обновлено в 19:34
Армия и оружие
США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
США призвали Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО
Создание "общеевропейской армии" Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности.
Обновлено в 19:11
Политика
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Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
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Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 20:09
Политика
На Украине рассказали о «бухом» Порошенко во время Евромайдана
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 19:04
Политика
В США задержали сыновей экс-президента Панамы Мартинелли
Два сына экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, находящегося под стражей, задержаны в американском Майами, сообщила в среду панамский прокурор Кения Порселл.
Обновлено в 19:57
Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Обновлено в 17:09
Политика
ВС Венесуэлы в изгнании направил в Мексику запрос на арест Мадуро
Верховный суд Венесуэлы в изгнании направил в генеральную прокуратуру Мексики запрос на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который должен прибыть на инаугурацию нового главы Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора 1 декабря.
Обновлено в 20:05