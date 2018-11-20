Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр
РИА Новости
вчера в 01:42

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
РИА Новостивчера в 01:42
с чего всё началось
Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается
 на партийном сайте.
Lenta.ruвчера в 01:42

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