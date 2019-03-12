ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцахРИА Новости 06:34

с чего всё началось

После высказывания областного депутата секретарь Волгоградского регионального отделения "Единой России" Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова чиновника. Двенадцатого марта комиссия по этике ЕР рекомендовала исключить Набиева из партии.

ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах

Политика WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Шоу-бизнес Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое, в настоящее время она находится на лечении в одной из московских клиник.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей.

Политика В Киеве заявили, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ перекрыла поставки из России деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Происшествия Раскрыты детали переговоров пилотов перед крушением Boeing Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Салоники, вернулся в среду в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.

Спорт Лазукин заменит Ковтуна на чемпионате мира по фигурному катанию Ковтун занял второе место, Лазукин - пятое. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Спорт Пайффер победил в индивидуальной гонке на ЧМ, Гараничев стал седьмым Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Финансы Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.

Армия и оружие Авиация ВКС России нанесла удар по складу боевиков в сирийском Идлибе Российская боевая авиация уничтожила склад боевиков в сирийском городе Идлибе в среду, 13 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Политика Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Происшествия Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли Найденная в замусоренной квартире в Москве девочка пока останется в больнице, есть желающие ее удочерить, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что девочка стала более открытой и даже сказала одно слово.

Происшествия ФСБ подала иск к «Новой газете» ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.

Политика Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.

Происшествия В Петербурге задержали коррумпированных сотрудников Балтийской таможни По данным следствия, в конце 2018 — начале 2019 годов руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России с привлечением двух посредников, являющихся должностными лицами Балтийской таможни, передал взятку в сумме 147 тыс. долларов государственному таможенному инспектору Балтийской таможни.

Культура Леонид Ярмольник: КВН стал несмешным Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что современные команды Клуба веселых и находчивых (КВН) выступают крайне несмешно, а саму передачу в последние годы стало невозможно смотреть.

Происшествия Бывший мэр Саратова добровольно сдался следователям В прошлом мэр Саратова, Алексей Прокопенко, сам пришел в Следственный комитет.

Общество В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

Общество Forbes назвал самых богатых российских холостяков Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.